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طبيب بيطري يكشف كواليس إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بـ7 آلاف جنيه فى مرسى علم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:11 ص
عملية جراحية لدجاجة
عملية جراحية لدجاجة
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد حسن، طبيب بيطرى، كواليس إجراءه عملية جراحية لدجاجة بعد طلب مواطن سويسرى  فى مرسى علم، منه إنقاذ دجاجته، لافتًا إلى أن كثير من المواطنين فى الدول الغربية يقومون بتربية حيوانات وطيور غريبة على غرار تربية القطط والكلاب لدينا.

وتابع: "لكن أنا تفاجأت لما قال لى أعمل ليها العملية وأنا سأتحمل كافة النفقات".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء أمس الخميس، أنه فور إجراء أشعة على الدجاجة وجد أنها مصابة بكسور فى قدميها ناتجة عن سقوطها من أعلى، مشيرًا إلى أن المواطن السويسرى رفض أن يتم ذبحها كون ذلك مؤلم للطيور، كما أنه رفض أيضًا أن يتم حقنها بمادة مخدرة تؤدى إلى موتها، وهو نوع يسمى "الموت الرحيم"، ولكنه طلب إنقاذها.

ولفت "الطبيب البيطرى"، إلى أنه أخبر المواطن السويسرى، أنه غير متخصص فى هذه العمليات ولكنه سيحاول، والعملية ستتكلف 7 آلاف جنيه.

وأكد "الطبيب البيطرى"، أن ما جعل العملية مكلفة بالنسبة لدجاجة هو الشرائح التى تم تركيبها للفرخة، لأنها نادرة جدًا، مشددًا على أن العملية نجحت ما دفع المواطن السويسرى للإشادة بـ الطب البيطرى فى مصر.

ولفت "حسن"، إلى أنه تفاجئ من رد فعل المواطنين على السوشيال ميديا، وحجم التداول للواقعة، مؤكدًا أن نظرة المواطن السويسرى للدجاجة مثل نظرة أى مواطن يعمل على تربية قطة أو كلب.
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