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توك شو

لأول مرة في مصر.. تفاصيل عملية جراحية لـ فرخة تكلفت 7 آلاف جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:48 م
فرخة
فرخة
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد أحمد عن إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.

وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالأجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.

وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط فيها بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه فى البيت".
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