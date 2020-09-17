لأول مرة في مصر.. تفاصيل عملية جراحية لـ فرخة تكلفت 7 آلاف جنيه

كشف الدكتور محمد أحمد عن إجراء عملية جراحية لـ"فرخة " بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.





وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية لـ"الفرخة" وخاصة نظرًا لحجمها المختلفة بالأجانب للتخدير والأدوية التي تم استخدامها.





وتابع: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط فيها بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه فى البيت".