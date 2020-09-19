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برلمان

برلماني: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء أدت لزيادة الإقبال من المواطنين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ماجدة بدوى
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن قرارات الحكومة الأخيرة من تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء يأتي فى مصلحة المواطن وأيضا في صالح الدوله مؤكدا أنه أصبح هناك إقبال كبير من المواطنين على التصالح.

وتابع الحسيني أن وصول  قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح  كل هذه الإجراءات ساعدات فى إقبال المواطنين على التصالح 

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية ، أن  توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح كانت بمثابة رساله طمئنة للمواطنين .

وقد أعلن اليوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
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