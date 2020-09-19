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بين الناس

قدمت عليها منذ نحو 12 سنة.. مواطنة تناشد محافظ المنيا تسليمها وحدة إسكان اجتماعي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة سعاد جابر عبد الحميد، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الموافقة على منحها شقة سكنية.


وتقول فى رسالتها إنها تقدمت للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى عام 2009، وتم اختيارها نظرا لظروفها، حيث إنها مطلقة ولا يوجد لها عائل، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتسلم وحدتها السكنية.


للتواصل مع القارئة: 01003731210


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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