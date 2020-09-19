قدمت عليها منذ نحو 12 سنة.. مواطنة تناشد محافظ المنيا تسليمها وحدة إسكان اجتماعي

ناشدت المواطنة سعاد جابر عبد الحميد، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الموافقة على منحها شقة سكنية.









وتقول فى رسالتها إنها تقدمت للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى عام 2009، وتم اختيارها نظرا لظروفها ، حيث إنها مطلقة ولا يوجد لها عائل، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتسلم وحدتها السكنية.









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