حسن الرداد يكشف انتماءه السياسي.. وأسباب اتجاهه للكوميديا.. وأول لقاء مع حماته

اتجهت لأعمال كوميدي لهذا السبب.. وأحب التنوع في الأدوار

مش بحب السياسة ونفسي أقدم عمل عن عمر الشريف

يكشف مفاجأة عن أغانيه الفترة المقبلة

بشوشة بطبعها.. حسن الرداد يكشف أول لقاء مع دلال عبد العزيز

هذه أهم نصائح نور الشريف لي





كشف الفنان حسن الرداد عن ميوله السياسية، مؤكدا أن لا يحب السياسية، وليس لديه أي اتجاه سياسي معين يميل له.

وقال الرداد، إنه :"أنا مش من الناس اللي بتحب السياسة أوي، ومش بحب أتابع السياسة لكن بتابعها شوية من باب المعرفة ولازم الواحد يبقي عارف اللي بيحصل من حوليه".

وأضاف الفنان حسن الرداد، أنه :"أحب أعمل شخصية الفنان عمر الشريف لانه لديه قصة كفاح كبيرة جدا وشخصية أكيد هيكون فيها دراما كبيرة جدا وأحب تقديمها في عمل فني". وجاوب الفنان حسن الرداد، عن إمكانية اتجاه لتقديم أعمال فنية غنائية خلال الفترة المقبلة.





وقال الرداد، إن :"بعد ما عملت فيلم قعدة ستات عملت أغنية نجحت وكسرت الدنيا، وفي ناس كلموني أعمل أغاني وحفلات بس انا رفضت".





وتابع الفنان حسن الرداد، أنه :"بحب أغني في أفلام، وأقدم أغاني مع نوعية الفيلم، وتخدم السياق الدرامي في العمل الذي اقدمه، وبحب أقدم لون غنائي مثل الفنان أحمد زكي ويكون صوتي فيها مؤدي وليس طرب".





وأكمل الفنان حسن الرداد، أنه :"أحب أسمع أنواع مزيكا مختلفة، وبحب الأغاني الشعبي ومنذ الطفولة، ومحبش الاغاني الحزينة".





وعن مطربه المفضل، كشف الرداد، قائلا :"بحب المطرب حكيم جدا وسمعت اعمالة الغنائية التي قدمها منذ بدايته حتى الأن".





وكشف الفنان حسن الرداد، عن أول لقاء جمعة بالفنانة دلال عبد العزيز والدتة زوجته الفنانة أيمي سمير غانم.





وقال الرداد، الرداد، إنه أول لقاء كان في أحد الأعمال الفنية، مضيفا أن الفنانة الرائعة دلال عبد العزيز كانت تتعامل معي وتواجهني كثيرًا.





وأضاف الفنان حسن الرداد، أن :"أول مرة قعدت معاها قبلتني بابتسامة حلوة كدا، وبشوشة هى بطبعها وست جميلة وحبوبة ودمها خفيف".





وكشف الفنان حسن الرداد، عن أنه كان يفضل تقديم أداور فنية معها نظرا لحبه الشديد بها، قائلا :"كنت بحب جدا عمل أعمال فنية معها".





كشف الفنان حسن الرداد، عن حبه الشديد للفنان نور الشريف، مؤكدا أنه كان بالنسبة شخصية كبيرة ومؤثرة في مشواره الفني.





وأضاف الرداد، أن :"كنت معاه على طول الوقت وكان بيوجهني دائما، وقدم لي نصائح كثيرة في حياتي وشجعني على القراءة بشكل مستمر".





وتابع الفنان حسن الرداد، أن الفنان الكبير الراحل نور الشريف طلب مني الاهتمام بليقتي البدانية لكي اتمكن من تأدية بعض الأدوار، مستدركا أنه :"مكنتش بعرف أقراء السيناريو واحكم عليه وفهمني ازاي احكم صح".





وأكمل الفنان حسن الرداد، أنه :"لما كنت بنزل أعمل فيلم كان بينزل يتفرج عليه ويقولي رأئية فيه".





وتحدث الفنان حسن الرداد، عن أعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأي الأدوار التي يهتم دائما بتقديمها في أعماله.





وقال الرداد، إن عملت لفترة أعمال فنية كوميدية لدرجة أن الجمهور صنفني ممثل كوميدي.





وأضاف الفنان حسن الرداد، أن لكني أسعى أن أكون كل الأدوار وليس محصور في دور معين، مؤكدا أنه يسعى دائما للتنوع لكن احتياجات الجمهور تجبره على السير في نوع معين لفترة.





وتابع الفنان حسن الرداد، أن سبب اتجاهي لأعمال كوميدي في السنوات الأخيرة لأن المواطن يريد أعمال فنية بها كوميدية وخاصة بعد الثورات والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات العشر الأخيرة.





وخلال اللقاء داعبت الفنانة ايمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة.





ووجهت أيمي، حديثها لحسن الرداد ورامي رضوان، قائلة :"اية ده الادب والاخلاق ده، ومش متخيلة أنكو قعدين كدا بكل الهدوء والحلاوة دي"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.





فيما علقت الفنانة، على فيلم تؤم روحي، قائلة:"عمل فني رائع، ويقدم رومانسية جميلة، ومن الافضل الأعمال التي قدمها حسن الرداد بصفة عامة".





وهنأت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها الفنان حسن الرداد، على فيلمة الجديد تؤم روحي، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.





وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن حسن الرداد يليق في كل الأدوار، متابعة أنه :"أحب أتفرج عليه وعلى كل الادوار التي يقدمها، وبحب أن حسن الرداد يشتغل في كل الأدوار".





وعن غيابها عن الساحة الفنية في شهر رمضان الماضي، علقت الفنانة أيمي سمير غانم، قائلة :"بسبب كورونا، ولما تمشي بقي هرجع أعمال أعمال فنية ويارب تمشي بسرعة".