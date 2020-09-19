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رياضة

دينا عمرو: الفوز بدوري السوبر للسلة أفضل ختام لموسم صعب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق بدوري السوبر، بعد التغلب على فريق سبورتنج بنتيجة ٧٥-٧٢، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم.

وأضافت دينا أن الروح العالية كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، خصوصًا بعد رؤية درع البطولة وميداليات المركز الأول في أرض الملعب، الأمر الذي خلق دوافع كبيرة، وكان أكبر حافز للاعبات من أجل تحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى.

وأكملت: «سعادتي اليوم مضاعفة بعد الفوز على سبورتنج وتجاوز الضغط العصبي عقب خسارة المباراة الأولى»، مشددة على أن التعامل النفسي الجيد من الجهاز الفني كان أكبر حافز لتحقيق الفوز في ختام موسم صعب وشاق.

واختتمت دينا: «الجميع في الفريق يعلم حجم المسئولية ويقاتل لتحقيق البطولات وعدم التفريط في أي لقب، من أجل إسعاد أعضاء وجماهير الأهلي».
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