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فن

تريزيجيه يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري 42

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
تريزيجية
تريزيجية
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ميرنا محمود
نشر اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادى أستون فيلا صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وعلق محمود حسن  على الصورة قائلا:" ‏الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالدوري رقم ٤٢

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وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-كابتن مصر.
-ربنا يكرمك أن شاء الله .
-حبيبى يا تريزيجية.

وقدم تريزيجيه مستويات متميزة مع أستون فيلا الإنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في انجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.
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