علي هاشم: التتويج بدوري السوبر للسلة يعبر عن شخصية الأهلي

عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة دوري السوبر، بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 57-52.





وأضاف أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي لحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد الفوز بدوري المرتبط.





وأشار هاشم إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراتين الثانية والثالثة في الدوري أمام سبورتنج، بعد الخسارة في المباراة الأولى، ليعود الفريق بقوة ويحصد البطولة الأقوى هذا الموسم.





وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.





واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.