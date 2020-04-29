لكل حكاية بداية.. تريزيجة فى إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

وعلق على الصورة قائلا:" لكل حكاية بداية ولكل بداية عنوان".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :

- كابتن مصر.

-ربنا يكرمك أن شاء الله .

-حبيبى يا تريزيجية.

-البرنس العالي اوي احسن لاعب في مصر.





وقدم تريزيجيه مستويات متميزة مع أستون فيلا الإنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في انجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.