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رياضة

لكل حكاية بداية.. تريزيجة فى إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر و نادى أستون فيلا صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وعلق على الصورة قائلا:" لكل حكاية بداية ولكل بداية عنوان".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
-كابتن مصر.
-ربنا يكرمك أن شاء الله .
-حبيبى يا تريزيجية.
-البرنس العالي اوي احسن لاعب في مصر.

وقدم تريزيجيه مستويات متميزة مع أستون فيلا الإنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في انجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.



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