AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في السودان إلى 121 شخصا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلن الدفاع المدني السوداني، مساء أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 121 شخصا.

وقال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم في مؤتمر صحفي إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديه.

كما أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، إن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص في عموم ولايات السودان المختلفة.

وضربت سيول وفيضانات شديدة السودان منذ أيام، وتسببت في وفاة 121 شخصا فضلا عن تشريد الآلاف ودمار آلاف المنازل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

فيضانات السودان.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 90 وتدمير آلاف المنازل

بسبب فياضانات النيل.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ارتفاع كبير فى مناسيب النيل بالسودان.. وانهيار 24 ألفا و582 منزلا

عدد الضحايا تجاوز الـ 100 شخص.. فيضان النيل في السودان يدمر 64000 منزل

وزيرة العمل السودانية لـ "أ ش أ": نشكر مصر على سرعة الاستجابة لدعم متضرري الفيضانات

ترشيحاتنا

الأهلي يعزز صدارته لـ ترتيب أكثر الأندية المتوجة بالبطولات في القرن 21

6 مدن تسجل صفر كورونا في القليوبية

فضائيون على الأرض.. رجل يلتقط صورا لطبق فضائي في السماء

الحمد لله.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي بالدوري 42

بالعصا والسكاكين.. اعتداء بلطجية بوحشية على شاب وسط شوارع أمريكا| فيديو

محدش عبّره.. إخواني يحاول إثارة المصلين بعد الجمعة في السويس | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سوزوكي ارتيجا suzuki artega الجديدة موديل 2021 في مصر.. صور

بالعصا والسكاكين.. اعتداء بلطجية بوحشية على شاب وسط شوارع أمريكا| فيديو

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو