بسبب كشك.. معركة عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم في تركيا.. فيديو





انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اندلاع شجار قوي بين «محمد توفيق غوكسو» عضو بحزب العدالة والتنمية، و«علي كيديك» عضو حزب الخير في تركيا





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وشهدت بلدية إسطنبول دشجارًا وصل صداه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوضح ما حدث.









وذلك بعد خلافهما الحاد على "كشك بقالة" غير مرخص، حيث بدأ الشجار بمشاركة كلامية تحولت إلى صراخ أسمع صداه داخل وخارج المجلس، ثم بدأ العضوان في العراك العنيف.









كان عضو حزب الخير المعارض قاطع غوميز أثناء كلمته أمام مجلس البلدية، منتقدًا الكشك المخالف الذي يمتلكه عضو حزب العدالة والتنمية، وانتهت المشادة بمعركة عنيفة.









جدير بالذكر أن المشادة والملاسنات قد بدأت بين النائبين داخل المقر قبل العراك أمس واستمرت اليوم إلى أن انتهت بشجار تجمّع إثره عشرات الأشخاص ونقله مقطع فيديو إلى مواقع التواصل الاجتماعي.