اعتداء الشرطة التركية على فتاة.. وقرار غريب من وزير الداخلية | فيديو

أثار مقطع فيديو لاعتداء الشرطة التركية على فتاة، الجدل، على مواقع التواصل؛ بعدما ظهرت الفتاة تحاول الإفلات من قبضة ضابطين قاما بتعنيفها؛ لعدم ارتدائها الكمامة.
ومما زاد من حدة الجدل والغضب في الشارع التركي؛ هو إصدار وزير الداخلية التركي، قرارا بإعادة الضابطين إلى عملهما بعدما تم فصلهما إزاء الواقعة.
اقرأ المزيد:
وكانت الشابة التركية «رنا باتي» البالغة من العمر 19 عامًا تسير برفقة صديقتها في منطقة قاضي كوي بمدينة اسطنبول دون كمامة، عندما أوقفها ضابطين لإلزامها بارتداء القناع الواقي في ظل تفشي فيروس كورونا، وهو ما تبعه اعتداء من الضابطين على الشابة تم تسجيله في مقطع فيديو.
ويبدأ تصوير المقطع منذ لحظة الاعتداء على الفتاة وإجبارها على السير، مما دفع السلطات لإصدار قرار بفصل الضابطين وتحويلهما إلى التحقيق، إلى أن تدخل وزير الداخلية سليمان صويلو وأصدر قرارا بعودتهما للعمل مرة أخرى.