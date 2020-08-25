اعتداء الشرطة التركية على فتاة.. وقرار غريب من وزير الداخلية | فيديو

ومما زاد من حدة الجدل والغضب في الشارع التركي؛ هو إصدار وزير الداخلية التركي، قرارا بإعادة الضابطين إلى عملهما بعدما تم فصلهما إزاء الواقعة.

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وكانت الشابة التركية «رنا باتي» البالغة من العمر 19 عامًا تسير برفقة صديقتها في منطقة قاضي كوي بمدينة اسطنبول دون كمامة،

عندما أوقفها ضابطين لإلزامها بارتداء القناع الواقي في ظل تفشي فيروس كورونا، وهو ما تبعه

من الضابطين على الشابة تم تسجيله في مقطع فيديو.