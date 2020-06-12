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منوعات

شاهد أمريكي حاول الاعتداء على آسيوي.. والأخير يوجه له ضربة قاتلة.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:58 ص
أمريكا
أمريكا
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عزة عاطف
نشبت مشاجرة قوية باللكمات بين شابين في ولاية سان دييجو الأمريكية عندما حاول أحدهما تعقب الآخر والاعتداء عليه.

وقد بدا أن المُطارد في القميص الأسود هو شاب آسيوي يحمل في يديه صاعقًا كهربائيًا استخدمه في الدفاع عن نفسه ضد الشاب الأمريكي.

قام الشاب الأمريكي بمطاردة الشاب ذو القميص الأسود محاولًا التعدي عليه وسط الطريق، بينما هدده الأخير إذا لم يذهب بعيدًا عنه فسيقوم بصعقه.
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وفجأة وجه الشاب ذو التيشرت الرمادي ضربة أفقدت الشاب ذو القميص الأسود سيطرته على الصاعق فما كان منه إلا أن استخدم يديه في توجيه اللكمات القوية إلى الشاب الأمريكي للدفاع عن نفسه.

بينما رد الشاب الأمريكي الضربات بالمثل، لكن ضربة واحدة من الشاب الآسيوي كانت "القاضية"، حيث سقط الأمريكي ضاربًا رأسه بالأرض، فيما حاول الآسيوي بغرابة الاعتذار ومساعدته على النهوض.

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