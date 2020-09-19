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لتوثيق التراث المصري.. مبادرة "رسم مصر" بمشاركة مجموعة من طلاب الفنون.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
مبادرة رسم مصر
مبادرة "رسم مصر"
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .

ومن أبرز المبادرات التي انطلقت ، خلال اليومين الماضيين ، مبادرة "رسم مصر" ، والتي شارك من خلالها مجموعة من الشباب ، في توثيق التراث المصري .

وقالت "سلامة" : من خلال تلك المبادرة سيتم نشر جميع الأنشطة ، التي قام بها الطلاب ، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الرسم والتصوير .

وأوضحت أن تلك المبادرة استهدفت خلق نوع من الانتماء لدى الشباب ، وربطهم بوطنهم ، وخلق الوعي الوطني .

ويشارك من خلاله عدد كبير من طلاب الفنون الجميلة ، والموهوبين ، على مستوى الجمهورية ، وتضم أفلام قصيرة ومعلومات تاريخية .
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