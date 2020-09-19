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محافظات

ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير محضر رقم 1870 جنح السادات ضد صاحب مصنع لحوم مجمدة بناحية كفر داود الجديدة بمركز السادات لحيازته لحم مفروم ودهون حيوانية وتم ضبط عدد 250 كجم لحوم مفرومة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

كما تم تحرير محضر رقم 1871 جنح السادات ضد صاحب مصنع لحوم مجمدة بناحية مدينة السادات لحيازته لحم مفروم ودهون حيوانية وكفتة منتهية الصلاحية وتم ضبط عدد 1 طن و250 كجم لحوم.

وتم تحرير محضر رقم 1872 جنح السادات ضد صاحب مصنع بناحية كفر داود لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على المذبوحات وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى مجال الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير (221) محضر تموينى بنطاق المحافظة، حيث تم تحرير 94 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وتوقف وعدم نظافة، و127محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والصلاحية ومخالفات أخرى، ومن أبرز القضايا التموينية  تحرير محضر جنح رقم 1743 الباجور ضد صاحب مخبز بلدى بناحية بندر الباجور لعدم تواجد المدير المسئول، ومحضرين ضد أصحاب محل أقمشة والوميتال بناحية الباجور لمزاولتهم النشاط من دون ترخيص.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على المخالفين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى مخالفات تضر بصحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتلاعبين.

ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية
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