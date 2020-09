بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

View this post on Instagram

Mais uma paciente resgatada após ter sido vítima de um “ritual religioso” no qual teve TODOS OS SEUS MEMBROS FRATURADOS e foi abandonada para perecer no local. Quando esse tipo de prática vai acabar? Quando os responsáveis serão punidos? Como tratamento optamos por intervir cirurgicamente nos membros pélvicos e tratar os membros torácicos de forma conservadora (imobilização). Realizadas 2 osteossinteses em ambos os tibio-tarsos em 2 tempos cirúrgicos distintos. No pós cirúrgico paciente está sendo mantida em decúbitos alternados (suspensão e apoio). Sua recuperação está longe do fim e o prognóstico ainda é bem reservado. #aovet #exoticpets #exoticvet #vetorthopedics #vetsurgery #cirurgiaveterinaria #ortopediaveterinaria