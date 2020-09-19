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منوعات

بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:47 م
البيان الصادر عن
البيان الصادر عن مستشفى برازيلي لعلاج الدجاجة بالجراحة
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أماني إبراهيم
أعادت صفحة "يوميات بيطرية" البرازيلية، نشر البيان الصادر عن مستشفى "بروسيلفيستر" البرازيلي التابع للدكتور البيطري جوليو أرودا لعلاج الحيوانات، بعد تداول معلومات تنسب عمل الدكتور البرازيلي في علاج دجاجة من خلال عمليتين جراحيتين، إلى طبيب آخر.


وينص البيان الذي نشره الطبيب على حسابه الشخصي قبل 4 أيام، على أنه تم إنقاذ مريض كان ضحية لطقوس دينية أدت إلى كسر جميع أعضائه، مع التخلي عنه في الشارع ليموت بالبطيء، مما اضطر الفريق للتدخل جراحيا في الثاني من سبتمبر الجاري، لعلاج أطراف الحوض، وعلاج الصدر مع استخدام مواد تمنع حركة المريض حتى التئام الجرح.


وتابع البيان: "تم إجراء عمليتي تخليق عظمي في كلا الطرفين في عمليتين جراحيتين مختلفتين، وبعد الجراحة، ظل المريض في حالة استلقاء بديل، وسيبقى في نفس الوضع الذي يحافظ على العظام ثابتة حتى تعافيه تماما".


واختتم البيان الصادر عن المستشفى البرازيلي، وأعيد نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أن علاج الدجاجة جاء بشكل تطوعي بالكامل وبدون انتظار أي عائد مادي لتحدي الطقوس الدينية في البرازيل التي تعتمد على تعذيب الحيوانات.


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Mais uma paciente resgatada após ter sido vítima de um “ritual religioso” no qual teve TODOS OS SEUS MEMBROS FRATURADOS e foi abandonada para perecer no local. Quando esse tipo de prática vai acabar? Quando os responsáveis serão punidos? Como tratamento optamos por intervir cirurgicamente nos membros pélvicos e tratar os membros torácicos de forma conservadora (imobilização). Realizadas 2 osteossinteses em ambos os tibio-tarsos em 2 tempos cirúrgicos distintos. No pós cirúrgico paciente está sendo mantida em decúbitos alternados (suspensão e apoio). Sua recuperação está longe do fim e o prognóstico ainda é bem reservado. #aovet #exoticpets #exoticvet #vetorthopedics #vetsurgery #cirurgiaveterinaria #ortopediaveterinaria

A post shared by Julio Arruda (@julio_arruda_vet) on

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