بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

أعادت صفحة "يوميات بيطرية" البرازيلية، نشر البيان الصادر عن مستشفى "بروسيلفيستر" البرازيلي التابع للدكتور البيطري جوليو أرودا لعلاج الحيوانات، بعد تداول معلومات تنسب عمل الدكتور البرازيلي في علاج دجاجة من خلال عمليتين جراحيتين، إلى طبيب آخر.











وينص البيان الذي نشره الطبيب على حسابه الشخصي قبل 4 أيام، على أنه تم إنقاذ مريض كان ضحية لطقوس دينية أدت إلى كسر جميع أعضائه، مع التخلي عنه في الشارع ليموت بالبطيء، مما اضطر الفريق للتدخل جراحيا في الثاني من سبتمبر الجاري، لعلاج أطراف الحوض، وعلاج الصدر مع استخدام مواد تمنع حركة المريض حتى التئام الجرح.









وتابع البيان: "تم إجراء عمليتي تخليق عظمي في كلا الطرفين في عمليتين جراحيتين مختلفتين، وبعد الجراحة، ظل المريض في حالة استلقاء بديل، وسيبقى في نفس الوضع الذي يحافظ على العظام ثابتة حتى تعافيه تماما".









واختتم البيان الصادر عن المستشفى البرازيلي، وأعيد نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أن علاج الدجاجة جاء بشكل تطوعي بالكامل وبدون انتظار أي عائد مادي لتحدي الطقوس الدينية في البرازيل التي تعتمد على تعذيب الحيوانات.







