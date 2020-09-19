نائب الشيوخ: سقوط إعلام الإرهابية أمام وحدة المصريين وتأييدهم للرئيس السيسى

وجه النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن تحية قلبية للشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن التفاف المصريين حول القائد والزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سببا رئيسيا فى سقوط إعلام الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها وأكاذيبها وإشاعاتها ضد الدولة المصرية وقائدها وشعبها من قطر وتركيا.





وقال "الحاج " فى بيان أصدره اليوم أن أكبر دليل على التفاف المصريين حول الرئيس السيسى وتعبيره عن ثقته في الرئيس وقيادات الدولة جاء واضحا من خلال أكثر من هاشتاج أطلقه المصريون حيث تصدوا للدعوات الشيطانية والخبيثة من جماعة الإخوان الإرهابية المارقة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر.





وأكد أن تعبير المصريين عبر توتير عكس حبهم وتقديرهم الكبيرين للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن كلماتهم كانت تلقائية ونابعة من القلب وأكدوا فيها أنهم يثقون ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس السيسى وحبه وإخلاصه الكبيرين لمصر وشعبها.





وقال النائب هشام الحاج إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن المصريين دائما يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ومواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف الوطنية والشجاعة من المصريين دائما تصيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة من قطر وتركيا بالهوس والجنون.





وأضاف أن أى محاولات من الخونة والشياطين ومرتزقة قطر وتركيا لهدم وإسقاط الدولة المصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع وسوف تتحطم أمام وحدة وتماسك المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.



