د. حسام عز الدين يكتب: نباح الخونة.. ونهوض مصر





فرق كبير جدا ما بين اﻷسطورة والحقيقة ، لكن الحقيقة بتقول ان كل أسطورة وراها حقيقة أساسها أسطورة.





سنة 2003 البروباجندا الإعلامية لقناة الجزيرة صورت للعراقيين و للعالم كله ان اﻷمريكان على أعتاب بغداد في حين ان قوات الغزو كانت بتنزل في ميناء ام قصر.





و لو كان الجيش العراقي دخل حرب عصابات بالسلاح الخفيف في الشوارع مع اﻷمريكان و جيوش 100 دولة تاني معاهم كان جعل منهم أضحوكة للعالم كله.





لكن اﻷسطورة غلبت الحقيقة و الجيش العراقي العظيم اختفى من الوهم و عمل هروب جماعي من اللاشيء..!!





في ناس فاكرة ان اﻷسطورة مجرد أكذوبة ، ﻷ.. اﻷسطورة حقيقة تم تضخيمها مئات المرات لتقديس شخصية تافهة أو ترسيخ معتقد خرافي أو تركيع عدو أو تضخيم قزم او بناء مجد مزيف محاط بهالة من الوهم المقدس من أجل تنصيبه فوق العرش..!!!





لكن الاسطورة الحقيقية هو ذلك الرجل الذى خاطر بحياته حتى ينقذنا وينقذ البلاد من خطر محقق..!!!





سيتعالى نباح الكلاب الخونة عديمي الوطنية والشرف على اي شىء و كل شىء إيجابي ضد الرئيس السيسي وضد مصر.

وذلك بهدف خلق حالة من الإحباط والحزن وفقدان الثقة والأمل عند المواطن حتى يصل الى مرحلة انه" يستعّر من وطنه".





مصر خرجت من عنق الزجاجة بعد يناير الاسود الغشيم .. و بدأت تقف وسط الكبار اقتصاديا بأمر الله ربنا مع من يبنى و يعمر ولا يدعم من يخرب و يدمر





بالنسبة ليوم 20سبتمبر سيكون يوما عاديا جدا جدا لاسباب كثيرة واهمها ان الشعب تعلم الدرس في 2011 .و وجد ان تلك الفوضي عادت به للخلف وزادت معاناته ومازال يدفع فواتيرها الي الان. ومن دعوا لها الان في تركيا واسبانيا وبريطانيا وامريكا وقطر منعمين مرفهين مبسوطين بما حققوه من ثروات ثمن الخيانة





الشعب يري بأم عينيه انجازات علي الارض في جميع المجالات..الان الرئيس يعمل والحكومة تنصت وتعدل قرارات لا يرضي عنها الشعب.





جهود واعمال المخابرات المصرية والأمن الوطني خلال الشهرين الماضيين كشفت أمور وأظهرت حقائق كثيرة. عندما قال الرئيس :" لو مش عاوزني امشي " كان اكبر دليل علي الاستعداد . "رمالهم الطعم وبلعوه".





مهما حاول اهل الشر مصر بفضل الله لن تخضع للضغوط ، ولا رئيس مصر "بيتهدد ولا بيتراجع".





يتولى مسئولية مصر قيادة شريفة وهناك أيضا شئ مهم جدا وهو الإرادة القوية التى إستطاعت تنفيذ خطط التنمية والتطوير فى فترة قصيرة فى عمر الدول.





كل هذا الجهد المتنوع والموصول ليلا ونهارا بمنتهى التحدى والإصرار على نهوض مصر ومواجهة الأخطار القادمة بقوة الإقتصاد والتسليح





ويبقى وعى المواطن سلاح قوى جدا امام حروب الجيل الرابع التى لم تتحملها دول كثيرة وسقطت .





اما دعوات اخوان الشيطان الماسون فالوطن لهم ما هو الا حفنة من تراب عفن فسيستمروا فيها للابد. و سيزيدوا الاشاعات وتكبير المواقف لان لهم هدف واحد وهو اسقاط مصر .لا تعتقدوا ان اسرائيل الكبري وارض الميعاد مجرد حلم او امنية ولكنها عقيدة شيطانية لن يتخلوا عنها ليوم الدين.





إعلم أن مصر تواجه بمفردها الشيطان الأكبر وتفسد كل مخططاته فى التحكم والسيطرة على العالم والإنفراد به.





لقد أعلنت مصر فعلا لا قولا أن عصر القطب الواحد للعالم قد انتهي وسيكون هناك أقطاب. ومصر ستأخذ مكانتها فى الصفوف الأولى من العالم





حفظ الله الزعيم الذى صدق مع ربه وشعبه عندما أقسم بأن يحميها ويبنيها ويجعلها دولة عفية قوية متطوره تخشاها أكبر قوى العالم وقد كان.





ثورة إيه .. إثبتوا وإتفرجوا





حفظ الله مصر وهو الموفق والمستعان.