هتحجب وأقعد في البيت.. داليا إبراهيم تثير الجدل بعد الاعتزال .. ونورا اعتزلت بسبب آية من سورة مريم

رغم إعلان عدد من الفنانات الجلوس في المنزل وارتداء الحجاب، إلا أن جمهورهن لم ينسهن، وظل يطالبهن بالعودة من فترة لأخرى.

داليا إبراهيم

وكانت داليا إبراهيم أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.

وكانت داليا إبراهيم أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.

وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.

وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.

بعد ان حققت الفنانة المعتزلة نورا نجاحا كبيرا في الكثير من الاعمال الفنية الهامة التي اكسبتها شهرة واسعة وانتشارا كبيرا لدي الجمهور ووصلت شهرتها إلى أرجاء الوطن العربي تفاجأ جمهورها في عام 1996 باعلان قرارها باعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب رغم انها كانت في اوج نجوميتها.

بعد ان حققت الفنانة المعتزلة نورا نجاحا كبيرا في الكثير من الاعمال الفنية الهامة التي اكسبتها شهرة واسعة وانتشارا كبيرا لدي الجمهور ووصلت شهرتها إلى أرجاء الوطن العربي تفاجأ جمهورها في عام 1996 باعلان قرارها باعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب رغم انها كانت في اوج نجوميتها.

وعن تفاصيل وملابسات قرار نورا بالاعتزال اكدت الفنانة عفاف شعيب ان نورا اتخذت هذا القرار في منزلها وقبل ان ترتدي هي الحجاب صرحت شعيب في حوار قديم لها: لقد اعتزلت نورا الفن من قبل ان اعلن انا اعتزالي بشهور موضحة : انا كنت معتادة قبل الاعتزال ان نتناوب ختم القرآن في بيتي مرة وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة اخري وكان من بين هؤلاء الاخوات ياسمين الخيام ونورا ونسرين وهناء ثروت وهناء السعدي شقيقة رجل الاعمال اشرف السعدي".





واضافت شعيب المهم كان ختم القرآن في تلك الليلة في شقتي بالمهندسين كان يوم اثنين وكنت صايمة وكان القارئ وقتها يتلو سورة (مريم ) في الاية بسم الله الرحمن الرحيم :"واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين ..يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين" صدق الله العظيم.





وتابعت شعيب في هذه اللحظة وصلت الفنانة نورا منزلي ووقفت خاشعة وكانها تستمع لهذه الايات لاول مرة اهتزت بشدة واحمر وجهها وانهمر سيل من الدموع من عينيها وهي تتابع ايات القرآن التي تتحدث عن السيدة مريم كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر الينا جميعا (انا يا جماعة خلاص هعتزل).





شمس البارودي

كانت من اشهر نجمات الزمن الجميل فقد تربعت علي عرش النجومية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي جسدت العديد من الادوار الجريئة التي يطلقون عليها ادوار الاغراء وفي لحظة تمعن وتقرب الي الله جلت قدرته اهدتها ابنتها (ناريمان ) ديوان شعر يتحدث عن الحجاب والاحتشام فقد مست هذه الكلمات شغاف قلبها وتاثرت بكلماته حيث جاء سفرها لاداء العمرة مع والدها ليدعم هذا الشعور الجارف للاتجاه الي الاعتزال.



