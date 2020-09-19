افتتاحه قريبا.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان أعمال محور الشهيد باسم فكري بتكلفة 1.521 مليار جنيه

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرفقته اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية، تفقد الأعمال النهائية بمحـور الشهيد باسم فكرى، على نهر النيل بمحافظة قنا الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه ٢١ مترا بواقع ٢ حارة مرورية لكل إتجاه.





وأشار الوزير، إلى أن المحور يشتمل على عدد 30 عملا صنـاعيا " 15 كوبرى 15 نفقا" منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من " الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي" لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.





وأكد الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، و جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن تنفيذ كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق القاهرة – أسوان الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة – أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.





وتابع الوزير، إضافة إلى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وأهميته فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.





وأوضح الوزير، أن تنفيذ وانشاء هذا المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.





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