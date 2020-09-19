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منوعات

بفستان مشجر.. سارة خليفة بإطلالة ساحرة على إنستجرام

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:13 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة بإطلالة جريئة، ترتدى فستانا مشجر مكشوف الكتفين، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعما متناسقا مع إطلالتها.

وعلقت سارة خليفة قائلة "بجد مش عارفة اقولكوا ايه غير انكوا فرحتوني جدا وانا بعشق الورد مش بحبه بس والورد شكله فعلا يجنن وذوق جدا بجد كنت زي الطفلة النهاردة من كتر الفرحة شكرا على اجمل باقة ورد 💐"

يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

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