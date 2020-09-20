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كاتب صحفي: الوضع الليبي شديد التعقيد .. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
الكاتب الصحفى على
الكاتب الصحفى على السيد
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أسامة علي
قال الكاتب الصحفى على السيد، إن الوضع الليبى شديد التعقيد، ليس بسبب الانقسام الداخلى فقط، وإنما أيضا بسبب صراعات الدول الكبرى والإقليمية داخل الأراضى الليبية.

وأوضح السيد، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصالح الدول الإقليمية داخل ليبيا متقاطعة، ومنقسمة وتارىة هنا وتارة هناك.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الوضع داخل ليبيا أصبح كارثيا بالرغم من كونها دولة غنية واصبح المواطنين يفتقرون إلى أبسط سبل العيش الكريم.

كانت تقارير صحفية ليبية، قالت إن اجتماع ممثلي المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، في مدينة سرت، الذي كان مقررا عقده أول أمس الجمعة، لمناقشة سبل حل الصراع الليبي، وتأسيس لجنة مهمتها التوزيع العادل لعائدات النفط على الشعب الليبي، فشل في الانعقاد.

وأوضحت تقارير صحفية أنه كان المقرر توقيع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، لاسيما بعدما  أكد المشير خليفة حفتر أنه على دراية بالوضع الاقتصادي الصعب في ليبيا وإقراره بضرورة استئناف إنتاج النفط في المستقبل القريب.

وأكدت التقارير أنه على الرغم من دعوة شيوخ من مختلف القبائل الليبية والسياسيين والخبراء لإجراء المحادثات في سرت، وتولى الجيش الليبي تحضير مكان الاجتماع حتى لا يتعرض أي من المشاركين في المفاوضات للخطر، لم ينعقد الاجتماع.
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