كاتب صحفي: الوضع الليبي شديد التعقيد .. فيديو

قال الكاتب الصحفى على السيد، إن الوضع الليبى شديد التعقيد، ليس بسبب الانقسام الداخلى فقط، وإنما أيضا بسبب صراعات الدول الكبرى والإقليمية داخل الأراضى الليبية.





وأوضح السيد، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصالح الدول الإقليمية داخل ليبيا متقاطعة، ومنقسمة وتارىة هنا وتارة هناك.





ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الوضع داخل ليبيا أصبح كارثيا بالرغم من كونها دولة غنية واصبح المواطنين يفتقرون إلى أبسط سبل العيش الكريم.



