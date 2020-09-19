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تعليم

ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين 1و2 من تنسيق الجامعات 2020

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:42 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2020 .

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي أصدرته منذ قليل : على أبنائنا الطلاب  الدخول الى موقع التنسيق الالكتروني لمعرفة نتائجهم .

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،  بأنه يمكن طباعة  بطاقة الترشيح النهائية من خلال الموقع .

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي ، أنه سيتم ارسال الكشوف النهائية الي الكليات والمعاهد حتي يتمكن الطلاب من استكمال اجراءات قيدهم.

وكان قد أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح  الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.
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