إطلاق نار في مول تجاري بولاية بنسلفانيا الأمريكية .. فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار داخل مول تجاري "ليهاي فالي" في ولاية بنسلفانيا.

ووصل بلاغ للشركة بوجود مطلق نار نشط في أحد المتاجري، ووصلت الشرطة لتجد المتجر مغلقًا، ليتبين أنه لم يكن في هذا المتجر، بل متجر آخر.

وعقب ذلك، شهد المول التجاري حالة من الهلع والفوضى حيث ركض العمال والزبائن للخارج باحثين عن الهرب أو المأوى.

وأضاف موقع "مورنينج كول" أن الشرطة بدأت في إخلاء متجر تلو الآخر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن، أو عن القبض على مطلق النار.

On the scene of an active shooting at Lehigh Valley Mall. Lots of people standing outside, employees and shoppers. Abundance of police and also SWAT vehicle @WLVRNews pic.twitter.com/JUuA8enbVh