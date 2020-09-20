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منوعات

أرز بالهيروين .. ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في بريطانيا بقيمة 2 مليار جنيه| فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
أرز بالهيروين
أرز بالهيروين
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عزة عاطف
اكتشفت الشرطة البريطانية مخدرات مهربة بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه) ومخبأة داخل أكياس أرز وفي طريقها إلى داخل المملكة.

تم العثور على المخدرات في أكياس أرز محملة داخل سفينة حاويات في ميناء فيليكسستو، بسوفولك أمس.
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وصرحت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة المخدرات بأن الـ1196 كيلوجرامًا من مشتقات الهيروين والمورفين تصل قيمتها إلى حوالي 21 مليون جنيه إسترليني عند تجار الجملة الموزعين للمخدرات، وأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني على مستوى مروجيها.

يتم تهريب الهيروين عادة عن طريق التجارة بين خطوط المقاطعات، والتي تعتمد على استغلال الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر لنقل المخدرات.

وقالت الوكالة إن عملية التهريب المضبوطة هي واحدة من أكبر عمليات تهريب الهيروين على الإطلاق في المملكة المتحدة البريطانية.

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