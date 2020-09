أرز بالهيروين .. ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في بريطانيا بقيمة 2 مليار جنيه| فيديو

تم العثور على المخدرات في أكياس أرز محملة داخل سفينة حاويات في ميناء فيليكسستو، بسوفولك أمس.

يتم تهريب الهيروين عادة عن طريق التجارة بين خطوط المقاطعات، والتي تعتمد على استغلال الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر لنقل المخدرات.

وقالت الوكالة إن عملية التهريب المضبوطة هي واحدة من أكبر عمليات تهريب الهيروين على الإطلاق في المملكة المتحدة البريطانية.

A massive haul of potentially deadly Class A drugs has been stopped from hitting UK streets after an international operation led by the NCA.



