منصة إلكترونية لتسجيل المرضى وطلب العلاج.. "الصحة" تعلن ملامح ميكنة قوائم الانتظار

قال أكرم سامي، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات موحدة لميكنة المشروع.





وأضاف "سامي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة وصلت في أول 6 أشهر من عام 2019 إلى 153 ألف إجراء ضمن مراحل تطوير الميكنة.





وأشار مدير وحدة الميكنة إلى أن المرحلة الثالثة لمشروع قوائم الانتظار شملت الوصول للمريض بأسرع ما يمكن، وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المرضى وطلب العلاج.





ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية يجري من خلالها توجيه المريض للتغطية التأمينية وطرق استخراج قرار نفقة دولة.