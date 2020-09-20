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ثقافة

ضمن مشروع أهل مصر .. قصور الثقافة تطلق الملتقى الرابع لشباب الحدود

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي الرابع لشباب الحدود الذى تنظمه الهيئة، ضمن مبادرة "أهل مصر"، ويستمر الملتقى حتى 25 سبتمبر الجاري.

تتضمن فعاليات الملتقى إقامة ورش فنية وأدبية وورش حرف بيئية، مشغولات جلدية، بمشاركة د. ماجد حماد، وأشغال النسيج المستحدث بمشاركة م. ناهد أمين، مراكب تراثية  مع سعيد الباجورى، فن الأركت إشراف سعيد محمد، ورشة دراما مسرح مع المخرج حسام عبد العظيم، بالإضافة إلى ورشة أدبية مع الشاعر مجيب عيد، وتتضمن فعاليات الملتقى اقامة معرض لمنتجات الورش الفنية المنفذة خلال فترة انعقاد الملتقى.

رحبت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، بالشباب المشاركين، مؤكدًا على أن الهدف من الملتقى اكتساب ثقافات مختلفة وتعلم حرف ومواهب متنوعة.

وأوضحت أن المتلقى سيشهد إقامة جميع أنواع الورش، لافتًا إلى أن كل الجهود المبذولة فى الملتقى من أجل الشباب وخدمتهم وخدمة الوطن .
يهدف الملتقى إلى صهر التنوع الثقافى لمحافظات الحدود فى بوتقة واحدة، والحفاظ على التراث المصرى والفلكلور الشعبى وتوارث الحرف البيئية بين الأجيال المختلفة حفاظا على الهوية والثقافة المصرية.

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