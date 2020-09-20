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حوادث

مصرع مسنة وإصابة 4 أخرين فى انقلاب سيارة على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:42 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أنغام الجنايني
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين بكسور وجروح مُتفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يُفيد بورود بلاغًا من الاهالي بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز ووجود جثة ومُصابين.


وبالانتقال والفحص تبين من مصرع "جملات. س"، 58 عامًا، ربة منزل، وإصابة "أيقونة. ص"، 14 عامًا، "ماري. ص"، 30 عامًا، "شنودة. ص"، 16 عامًا، "صابر. ج"، 55 عامًا، مُصابين بكسور وجروح مُتفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمُصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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