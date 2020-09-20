إعلامية كويتية تحذر من جماعة إرهابية أشد خطورة من تنظيم داعش

البحرين في مرمى إرهاب إيران.. مؤامرة إرهابية ترعاها طهران ضد العرب في الخليج.. وسرايا قاسم سليماني مرتزقة الحرس الثوري خططوا لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات بالمنامة