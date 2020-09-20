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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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الأحد 20 سبتمبر 2020 - 31 : 09 م
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أخبار العالم
إعلامية كويتية تحذر من جماعة إرهابية أشد خطورة من تنظيم داعش
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:13 م
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قاسم سليماني
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ميس رضا
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الكلمات المفتاحية
سرايا قاسم سليمانى
داعش
إيران
أمريكا
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