مواطن مصري من الإسماعيلية يرد على دعوات الفوضى والإرهاب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لمواطن يستقل تروسيكل بالإسماعيلية يرفع أعلاه لافتة يدعم خلالها الرئيس السيسي ويرد على دعوات الجماعة الإرهابية.





ووجه موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الشكر إلى المواطن المصري الذي رفع اللافتة على التروسيكل»، متابعا «أتمنى أي حد يعرف المواطن المحترم أو الآخر اللي صور الفيديو يبعتلنا رقمه».





استعرض موسى فيديوهات من منطقة التجمع الخامس والمحلة الكبرى تكشف سير الحياة وفق النمط الطبيعي.





وجه موسى الشكر إلى أشرف السعد قائلا: «بيمسح بالإخوان بلاط إسطنبول وأنقرة».





وأردف موسى «المقاول الهارب محمد علي بيشتم الشعب دلوقتي عشان حطه تحت قدمه»، معلقا «مستحيل الشعب المصري يهد بلده يا خائن يا حرامي».