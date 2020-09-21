أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 21- 9-2020

ننشر أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الأثنين 21- 9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.70جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.71جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.70جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.