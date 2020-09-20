المملكة المتحدة تسجل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 3899 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 18 حالة وفاة أخرى ، وسط تحذيرات من وزير الصحة بأن البلاد في نقطة تحول.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انخفضت أرقام الإصابة بالفيروس التاجي التي تم إصدارها حديثًا عن 4422 أمس، و بشكل عام ، تم تأكيد 394257 حالة.





وقالت السلطات الصحية إن 18 شخصًا آخرين لقوا حتفهم في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 حتى يوم الأحد، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالمملكة المتحدة إلى 41777.





وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 62 و 98 عاما ، وكانوا جميعا على علم بحالة صحية.





كانت تواريخ الوفيات بين 30 أبريل و 19 سبتمبر ، وكانت غالبيتها في 18 سبتمبر أو بعده. تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى دون نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية.