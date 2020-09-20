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أخبار العالم

السعودية تعلن إضافة مادة جديدة لطلبة الصف الأول الابتدائي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:46 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
كشف وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، أن تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيبدأ من العام الدراسي القادم، إضافة إلى العمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمسة مسارات.

وأوضح آل الشيخ في تصريحات صحفية له أنه سيتم التركيز على العلوم والرياضيات، إضافة إلى التربية الرقمية التي ستبدأ من السنة الرابعة.

ويُشار الي ان وزير التعليم السعودي قد أكد عبر برنامج الراصد أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة. 

ونوه الي إنه ربما سيكون هناك يوم دراسي لكل معلم عن بُعد، وكذلك بعض المواد حيث بيّن أنه سيتم حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحًا أن المسافر مع ‫منصة مدرستي لا يغيب.
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