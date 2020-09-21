مستشار وزير المالية يكشف فوائد تعديل فئات التعريفة الجمركية.. فيديو

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، متابعا: القرار تضمن تعديلات مهمة تستهدف حماية المصنعين والمنتجين في مصر.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة"النهار"، أن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية، والذي يعد حافز ودافع كبير لصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي .



