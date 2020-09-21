برلمانى: وحدة المصريين وتمسكهم بقائدهم أصاب"الارهابية"بالهوس والجنون

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب ان وحدة وتماسك جميع المصريين داخل مصر وخارجها ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة اصاب جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة اضافة الى نظامى قطر وتركيا بالهوس والفزع والجنون.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان جميع المصريين وجهوا صفعة قوية على وجوه الخونة والشياطين من المنتمين لاعلام جماعة الاخوان الارهابية وفضائيات العار والدم والارهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر من خلال وحدتهم ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية واعلان رفضهم للدعوات المشبوهة لقوى الشر والضلال والارهاب.





وقال النائب محمد هانى الحناوى ان المصريين حريصون كل الحرص على الدعم الكامل والمطلق لسياسات الرئيس السيسى داخليا وخارجيا لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها كما ان المصريين جعلوا العالم كله على وعى وادراك كاملين بانهم دائما يضربون اروع الأمثلة فى التضحية والفداء ومواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.





مشيرا الى ان مثل هذه المواقف الوطنية والشجاعة من المصريين دائما تصيب اعلام جماعة الاخوان الارهابية واعلام العار وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا بالهوس والجنون.





وقال " الحناوى " ان اى محاولات من الخونة والشياطين ومرتزقة قطر وتركيا لهدم وإسقاط الدولة المصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع وسوف تنهار وتتحطم امام وحدة وتماسك المصريين الذين اختاروا التوجه نحو بناء الدولة المصرية المدنية والحديثة والديمقراطية.