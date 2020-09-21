100 ألف متابع| شاهد كلب مصاب بتشوه في وجهه نجم على إنستجرام

تداول رواد التواصل الإجتماعي ، صورا لكلب نال إعجاب الرواد على انستجرام ، حتى وصل عدد متابعيه 100 ألف متابع.
حسب ما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن كلب مصاب بتشوهات جينية في وجهه، نال إعجاب رواد التواصل الإجتماعي على انستجرام.
يبلغ الجرو 3 سنوات " إنزو" و تملكه أسرة أمريكية في ولاية تكساس ، ويحظى الكلب بشعبية كبيرة على انستجرام و لآلاف من الرواد يتابعونه بشغفة لأنه لطيف للغاية و خفيف الظل و تعلق به المستخدمين .
جدير بالذكر أن الأسرة التي تبنت الكلب كانوا يفضلون عدم تعرضه للجمهور خشية على صحة الكلب النفسية من التنمر ، ولكن مع أول ظهور له لقي إعجابا كبيرلاا بين الرواد و أصبحوا يتابعون كل صوره .