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منوعات

100 ألف متابع| شاهد كلب مصاب بتشوه في وجهه نجم على إنستجرام

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي ، صورا لكلب نال إعجاب الرواد على انستجرام ، حتى وصل عدد متابعيه 100 ألف متابع.
 

حسب ما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن كلب مصاب بتشوهات جينية في وجهه، نال إعجاب رواد التواصل الإجتماعي على انستجرام. 

يبلغ الجرو 3 سنوات " إنزو"  و تملكه أسرة أمريكية في ولاية تكساس ، ويحظى الكلب بشعبية كبيرة على انستجرام و لآلاف من الرواد يتابعونه بشغفة لأنه لطيف للغاية و خفيف الظل و تعلق به المستخدمين . 


جدير بالذكر أن الأسرة التي تبنت الكلب كانوا يفضلون عدم تعرضه للجمهور خشية على صحة الكلب النفسية من التنمر ، ولكن مع أول ظهور له لقي إعجابا كبيرلاا بين الرواد و أصبحوا يتابعون كل صوره . 
100 ألف متابع| شاهد كلب مصاب بتشوه في وجهه نجم على إنستجرام
100 ألف متابع| شاهد كلب مصاب بتشوه في وجهه نجم على إنستجرام
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