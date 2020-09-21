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برلمان

عضو مجلس الشيوخ بسوهاج: ملف الصحة يتصدر أولوياتي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:03 م
الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال أبو الدهب
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ماجدة بدوى
قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب،عضو مجلس الشيوخ  بمحافظة سوهاج،إن توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والعمل الحر سيتصدر اهتماماته داخل مجلس الشيوخ.

وأكد أبو الدهب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراج كارنية العضوية اليوم ، أن الإهتمام بمراكز الشباب فى القري والمراكز بسوهاج وتوفير الملاعب والأماكن الأمنه لقضاء الشباب لوقت فراغة أيضا من أولويات عمله داخل مجلس الشيوخ.

وأضاف ابو الدهب أن ملف الصحة يأتى أيضا على رأس أولوياته لتطوير المستشفيات بسوهاج وأيضا توجيه الدعم لجنوب مصر والإهتمام بالصعيد، وأيضا المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية والعامة ، لافتا إلى أنه سنضم للجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ.
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