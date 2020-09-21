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منوعات

اقتلني من فضلك.. طفلة تتوسل للأطباء لقتلها حتى لا تعود للمنزل| صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
اصيبت طفلة بالغة من العمر 7 سنوات بجروح بالغة على يد والدها و والدتها و شقيقها ، و نقلت على اثرها للمستشفى بسبب إصابتها بجرح غائر في ذراعها.
 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطفلة توسلت للأطباء أن يقتلوها بدلا من العودة للمنزل  بعد أن نقلت إلى المسشتفى لتلقي العلاج على يد جارها الذي اعتبرته التحقيقات شاهد عيان.


حسب ما ورد في التقرير الطبي الخاص بالطفلة ، أنها اصيبت بجروح بالغة في ذراعها نتيجة لحرقها بالسجائر ، كسر في انفها و حروق بشعرها ، و  اثار اعتداء جنسي عليها. 


قرر الطبيب إبلاغ الشرطة ليخلي مسئوليته عن الفتاة بعد نوبة من البكاء المستمر منها تتوسل إليه ألا يتصل بوالديها ليأخذاها إلى المنزل . 


جدير بالذكر أن التحقيقات أفادت أن عم الطفلة هارب بعد اعتدائه عليها ذات مرة ، و أن شقيقتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات توفيت منذ 6 أشهر بسبب التعذيب ذاته . 
اقتلني من فضلك.. طفلة تتوسل للأطباء لقتلها حتى لا تعود للمنزل| صور
اقتلني من فضلك.. طفلة تتوسل للأطباء لقتلها حتى لا تعود للمنزل| صور
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