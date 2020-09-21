اقتلني من فضلك.. طفلة تتوسل للأطباء لقتلها حتى لا تعود للمنزل| صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطفلة توسلت للأطباء أن يقتلوها بدلا من العودة للمنزل بعد أن نقلت إلى المسشتفى لتلقي العلاج على يد جارها الذي اعتبرته التحقيقات شاهد عيان.









حسب ما ورد في التقرير الطبي الخاص بالطفلة ، أنها اصيبت بجروح بالغة في ذراعها نتيجة لحرقها بالسجائر ، كسر في انفها و حروق بشعرها ، و اثار اعتداء جنسي عليها.









قرر الطبيب إبلاغ الشرطة ليخلي مسئوليته عن الفتاة بعد نوبة من البكاء المستمر منها تتوسل إليه ألا يتصل بوالديها ليأخذاها إلى المنزل .







