أمريكا ترفض استئناف تجارب مصل أكسفورد بسبب تخوفات حول آثاره الجانبية

لا تزال التجارب البشرية على لقاح أكسفورد معلقة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد أسبوعين من إيقافها مؤقتًا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أوقفت شركة AstraZeneca ، عملاق الأدوية التي تمتلك حقوق اللقاح التجريبي، التجارب العالمية في 8 سبتمبر الحالي بعد ظهور أعراض جانبيه على متطوع بريطاني ونُقله إلى المستشفى.

وزعمت الوثائق المسربة أن المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، أصيبت بـ "التهاب النخاع المستعرض" - التهاب حول النخاع الشوكي، يحدث عادةً بسبب الفيروسات ولكنه من الآثار الجانبية المحتملة للقاحات الأخرى.

واستأنف الأطباء التجارب في المملكة المتحدة بعد خمسة أيام في 12 سبتمبر بعد أن اعتبرت لجنة مراجعة السلامة المستقلة والهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة ، وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أنها آمنة، كما استمرت في البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.