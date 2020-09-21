لدراسة التعاون المشترك .. الخطيب يستقبل وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم على استقبال وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة والذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز»، الرئيس التنفيذي للنادي و«مالومو إيريك»، عضو مجلس الإدارة.
وحرص الخطيب خلال اللقاء على الترحيب بالوفد التنزاني والحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط الأهلي بنادي سيمبا، مؤكدا على الدور المحوري لنادي القرن في خدمة أندية القارة، ونقل خبراته وكوادره في كافة المجالات لمساعدة نادي سيمبا في مشروعاته المستقبلية.
وأهدى الكابتن الخطيب الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا وعضو مجلس إدارته علم وقميص الأهلي، كما قام الوفد بدوره بإهداء رئيس الأهلي قميص نادي سيمبا.
ورحب الكابتن الخطيب بدراسة مشروع التعاون بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الأمر برعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وأبدى الوفد التنزاني رغبته في الاستفادة من خبرات الأهلي في المجال التسويقي والإداري والأكاديمي والإعلامي والتعاقدي، خاصة بعدما تم تحويل نادي سيمبا لشركة مساهمة منذ 3 سنوات.
واتفق الجانبان على أن يقوم نادي سيمبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة بين الناديين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل دراسته على الوجه الأكمل.