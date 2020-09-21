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أخبار العالم

بعد واقعة أمريكية مماثلة.. الروس يكشفون طائرة تجسس بريطانية فوق حدودهم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:59 م
طائرة تجسس بريطانية
طائرة تجسس بريطانية
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على صالح
كشف مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، اليوم الإثنين، إن مقاتلتين روسيتين من طراز ميج 31، سارعتا لمرافقة طائرة تجسس بريطانية فوق بحر بارنتس.

وذكر البيان الصادر عن المركز الروسي اليوم الاثنين، أنه تم التعرف على طائرة الاستطلاع، التي كانت قريبة من الحدود الروسية، وبعد أن ابتعدت الطائرة البريطانية، عادت الطائرات الروسية إلى القاعدة.


وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضية، أنها زحفت بطائرة مقاتلة من طراز Su-27 لمرافقة طائرة دورية أمريكية فوق البحر الأسود.

وكثفت طائرات الناتو أنشطة الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الشهر الماضي. 

حذرت موسكو من أن مثل هذه الرحلات الجوية المنتظمة التي تقوم بها طائرات أمريكية وحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية تشكل خطر تصعيد عرضي.

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