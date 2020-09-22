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اقتصاد

الأحد المقبل انتهاء حجز شقق متوسطي الدخل.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:38 ص
شقق دار مصر للإسكان
شقق دار مصر للإسكان المتوسط
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه متاح الحجز الإلكتروني لعدد 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتى تم طرحها بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق: يتم الحجز من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى "https://cservices.shmff.gov.eg". 
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حيث يقوم العميل باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها – في حالة عدم حجزها من قبل مواطن آخر – من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع نظرًا لأن التخصيص بأسبقية الحجز، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.

وأضافت: سيتم سداد نسبة 10 % من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.
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