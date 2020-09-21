حتى يرحمك الله.. رمضان عبد المعز يوصي بـ عملين.. فيديو

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وأوضح « عبدالمعز » خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، قائلًا: «متستغربش يوم القيامة عندما ينادوا أين أهل الفضل لدخول الجنة، فيقوم إناس، وتسألهم الملائكة عن فضلهم، فيقول أننا كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أُسيء إلينا حلمنا».





وأضاف : في بعض الأحيان نجد شجارا في الشوارع وزحام شديد في المرور بسبب تجاوز شخص لأخر في القيادة، فيما أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه ، مستشهدًا بقول الله تعالى في الحديثِ القُدسِي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»، ومن يريد رحمة الله عليه أن يكون حليم رحيم.





و في حلقة سابقة أشار عبد المعز ، إلى أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا.

وأكد أن هؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة"، مشيرًا إلى أن الأمم والشعوب والمجتمعات ينهضون بالأخلاق، وذهاب الأخلاق تجعل الإنسان ميت.



