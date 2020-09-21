حتى يرحمك الله.. رمضان عبد المعز يوصي بـ عملين.. فيديو

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه، وكذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حلمه يسبق غضبه، وكلما ازداد الناس عليه جهلًا ازداد حلمًا.
اقرأ أيضًا..
وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، قائلًا: «متستغربش يوم القيامة عندما ينادوا أين أهل الفضل لدخول الجنة، فيقوم إناس، وتسألهم الملائكة عن فضلهم، فيقول أننا كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أُسيء إلينا حلمنا».
وأضاف : في بعض الأحيان نجد شجارا في الشوارع وزحام شديد في المرور بسبب تجاوز شخص لأخر في القيادة، فيما أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه ، مستشهدًا بقول الله تعالى في الحديثِ القُدسِي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»، ومن يريد رحمة الله عليه أن يكون حليم رحيم.
و في حلقة سابقة أشار عبد المعز ، إلى أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا.
وأكد أن هؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة"، مشيرًا إلى أن الأمم والشعوب والمجتمعات ينهضون بالأخلاق، وذهاب الأخلاق تجعل الإنسان ميت.
وشدد «عبدالمعز» على أن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أعمال المنافقين، والمؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورته حتى لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، ويغفر أخطاء الناس حتى يغفر الله تعالى له، فلو تغافلنا عن أخطاء الناس وعواراتهم سيصبح لدينا مجتمع سوى خال من المشاكل.