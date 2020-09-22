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ثقافة

دعمًا لـ100 مليون صحة.. «الرياضة حياة» كتاب جديد لـ أحمد مجدي عمارة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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طارق موسى
صدر حديثًا عن دار "بن رشد" كتاب "الرياضة حياة" للكاتب أحمد مجدي عمارة، والذي يشجع فيه الجميع على ممارسة الرياضة؛ تأييدًا لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة". 

ويضم الكتاب عددا من شهادات بعض الرياضيين والمشاهير عن فوائد الرياضة، ويقع في 289 صفحة من الحجم المتوسط مقسمين إلى 3 فصول.

ويدور الفصل الأول عن فوائد الرياضة وشهادات بعض المشاهير من الفن والرياضة، والفصل الثاني يتحدث عن المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة المصرية وأخرها مبادرة "دراجتك.. صحتك" برعاية رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة. 

ويتحدث الفصل الأخير من الكتاب، عن تأثير ممارسة الرياضة في التصدي لبعض الأمراض والفيروسات المنتشرة وأبرزها فيروس كورونا الذي هدد حياة العالم وتسبب في قتل الملايين حول العالم.
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