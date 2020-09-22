انتهاء تنفيذ مشروع توفير الطاقة المتجددة للمناطق المنعزلة في قرية الرملة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم تنفيذ مشروع توفير

المتجددة للمناطق المنعزلة في مدينة أبو زنيمة قرية الرملة لاستخراج مياه الشرب من بئري الصهوة بقدرة 10 كيلووات، والرويكنة بقدرة 7 كيلووات، استبدالًا لمولدات السولار المستخدمة والتي تمثل عبئا على الأهالي في توفير الوقود الخاص به، هذا بالإضافة إلى تدريب الأهالي على التعامل مع الحلول المقدمة، وكيفية صيانتها والمحافظة عليها.