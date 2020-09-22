برلماني: قانون التصالح ألغى كل ما سبقه من تعديات على الأراضي الزراعية.. فيديو

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وأضاف ميخائيل خلال لقاء له لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 ألغى كل ما قبله من تعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى انه تم إباحة التصالح على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية .





وتابع عضو مجلس النواب ، أن تطبيق الحد الأدنى في تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء؛ أمر لا بد منه، حتى نضمن إقبال المواطنين.





وأشار ميخائيل إلى أن العدد المحصل من إجمالي المخالفات قليل جدًا مقارنة بالإجمالي، فإن كان مليون شخص قدموا على التصالح؛ فهناك 2 مليون آخرين لم يأتوا.

أكد النائب عاطف ميخائيل عضو مجلس النواب عندما تم عمل قانون التصالح؛ تم فيه منع البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك؛ كان هناك تعديل بإباحة البناء على الأراض الزراعيةوستأخذ المحكمة بذلك؛ لأنها تطبق القانون.