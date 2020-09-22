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رياضة

بعد غياب أكثر من 5 أشهر.. مواجهات قوية اليوم في بحري القسم الثاني.. تعرف عليها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
بلدية المحلة
بلدية المحلة
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عبدالله هشام
تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دورى القسم الثاني، لمجموعة "بحري" في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا؛ بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.  


وجاءت المباريات كالتالي: 

المنصورة - فاركو 

بلدية المحلة - مالية كفر الزيات 

ألعاب دمنهور - دكرنس 

بيلا - الأوليمبي 

أبوقير للاسمدة - الحمام 

الرجاء - غزل المحلة


جدول الترتيب: 

1- ألعاب دمنهور: 33 نقطة
2-فاركو: 31 نقطة
3-غزل المحلة: 29 نقطة
4-المنصورة: 27 نقطة
5-الرجاء: 26 نقطة
6-دكرنس: 25 نقطة
7-أبوقير للأسمدة: 23 نقطة
8-بلدية المحلة: 22 نقطة
9-الحمام: 17 نقطة
10-الأوليمبى: 16 نقطة
11-مالية كفر الزيات: 5 نقاط
12-بيلا: 5 نقاط
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