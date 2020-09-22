بعد غياب أكثر من 5 أشهر.. مواجهات قوية اليوم في بحري القسم الثاني.. تعرف عليها

تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دورى القسم الثاني، لمجموعة "بحري" في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا؛ بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وجاءت المباريات كالتالي:
المنصورة - فاركو
بلدية المحلة - مالية كفر الزيات
ألعاب دمنهور - دكرنس
بيلا - الأوليمبي
أبوقير للاسمدة - الحمام
الرجاء - غزل المحلة
جدول الترتيب:
1- ألعاب دمنهور: 33 نقطة
2-فاركو: 31 نقطة
3-غزل المحلة: 29 نقطة
4-المنصورة: 27 نقطة
5-الرجاء: 26 نقطة
6-دكرنس: 25 نقطة
7-أبوقير للأسمدة: 23 نقطة
8-بلدية المحلة: 22 نقطة
9-الحمام: 17 نقطة
10-الأوليمبى: 16 نقطة
11-مالية كفر الزيات: 5 نقاط
12-بيلا: 5 نقاط