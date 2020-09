صباح السعادة لقلوبكم.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس

View this post on Instagram

هناك أشياء فى حياتنا 🍃🌹 ‏أكبر من كلمة شكرًا🍃💐 ‏وأشياء لا تصلحها كلمة أسف🍃🌷 ‏دائمًا هناك اللحظة التى لا تنسى🍃🌹 ‏والكذبة التى لا تُغفُر 🍃🌸 ‏والجرح الذى لا تبرؤه الأيام🍃💐 ‏قلوبُنا كبيرة 🍃💞 ‏ولكن لا تستهينُوا بحجمِ أخطائِكم 🍃🌷 ‏فالبحرُ لا يحملُ السَّفينة إن ثُقبت 🍃💝 💞🌹صباح السعادة لقلوبكم