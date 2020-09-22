أحمد فلوكس يشارك جمهوره بـ فيديو كوميدي.. شاهد

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد له .





وظهر أحمد فلوكس وهو يؤدي ببعض الحركات الكوميديه، وخفة اليد، وعلق عليها "قدرات من نوع آخر، في ناس متعرفش عني.. انتظرو فيديوهاتي الأخرى".





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.







