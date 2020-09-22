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فن

أحمد فلوكس يشارك جمهوره بـ فيديو كوميدي.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد له.

وظهر أحمد فلوكس وهو يؤدي ببعض الحركات الكوميديه، وخفة اليد، وعلق عليها "قدرات من نوع آخر، في ناس متعرفش عني.. انتظرو فيديوهاتي الأخرى". 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.. انتظرو ا فيديو هاتي الاخري 
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