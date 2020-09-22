بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين "صاحب شركة استثمار عقارى، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



















عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 40000000 جنيه مصرى.







